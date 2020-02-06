خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الصيني

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن مشاركة فخامته والشعب الصين الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرًا – حفظه الله – إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.

كما أشار – حفظه الله – إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته أكد فخامة الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.