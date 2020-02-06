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“البيئة” تمنع الرعي في “محجوز المستوي” بمحافظة الشماسية بالقصيم لـ 5 سنوات قادمة

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“البيئة” تمنع الرعي في “محجوز المستوي” بمحافظة الشماسية بالقصيم لـ 5 سنوات قادمة

“البيئة” تمنع الرعي في “محجوز المستوي” بمحافظة الشماسية بالقصيم لـ 5 سنوات قادمة
http://almnatiq.net/?p=829049
المناطق / بريدة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن منعها الرعي في محجوز المستوي بمحافظة الشماسية التابعة لمنطقة القصيم، لمدة 5 سنوات قادمة، وذلك بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

ويهدف المنع إلى الحفاظ على الغطاء النباتي، وإيقاف التدهور البيئي والتربة، وإعادة تأهيل المواقع المتضررة نتيجة الرعي الجائر.

وأكدت الوزارة على أصحاب الماشية بضرورة الخروج بعيداً عن المواقع الشاجرة التي تنمو فيها الأشجار المعمرة والشجيرات الموسمية، لما لوحظ من تدهور كبير في المواقع التي ترعى فيها مواشيهم، مثمنةً لهم تعاونهم معها وتجاوبهم للمحافظة على المكتسبات الوطنية.

وشددت في الوقت نفسه على أن من يخالف ذلك ستُطبَّق بحقِّه عقوبة نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 29 /10/ 1425هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (11200) في 24 /2/ 1426هـ.

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