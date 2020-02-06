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جامعة تبوك تحصل على الاعتماد المؤسسي لمدة 7 سنوات

جامعة تبوك تحصل على الاعتماد المؤسسي لمدة 7 سنوات
http://almnatiq.net/?p=829052
المناطق- تبوك:

حصلت جامعة تبوك على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي أن الجامعة وضعت أمامها أهداف وخطط وبرامج لتحقيق أعلى معايير الجودة على المستويين المؤسسي والبرامجي مشيراً إلى أن الجامعة سعت منذ بداية تأسيسها إلى نيل هذا الاعتماد الذي حققته بعد أن استوفت كافة شروط ومعايير الجودة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي.
ولفت الذيابي إلى أن هذا الاعتماد يأتي بعد أن حققت الجامعة كافة المتطلبات والمعايير التي وضعها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي والتي تشمل جوانب تعليمية وأكاديمية وإدارية وخدمية إلى جانب المرافق والتجهيزات الحيوية.
يشار إلى أن هيئة تقويم التعليم منحت جامعة تبوك الاعتماد بعد زيارة استمرت لمدة أسبوع لفريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي والتي سبقتها زيارات عديدة للتأكد من جاهزية الجامعة واكتمال خططها وسياساتها وإجراءاتها المؤسسية والأكاديمية.

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