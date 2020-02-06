أمير الرياض يدشن مجمع عيادات طب الأسنان بعفيف

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم الخميس مشروع مجمع عيادات طب الأسنان بعفيف.

واطلع سموه لدى رعايته حفل التدشين على عرض تقديمي عن أقسام ومحتوى المجمع من أجهزة طبية حديثة وكوادر صحية وفنية، إضافة إلى الخدمات الصحية التخصصية النوعية التي يهدف المجمع إلى تقديمها – بإذن الله – للمواطنين والمقيمين في محافظة عفيف

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على الدعم المستمر والحرص الدائم على تطوير الخدمات الطبية بالمنطقة، بمتابعة مباشرة من معالي وزير الصحة مؤكداً أن المجمع أصبح مهيئاً على أعلى المستويات المهنية والطبية بعد تجهيزه بأحدث التقنيات التي تتوافق مع المواصفات الفنية ودعمه بالكوادر والخبرات الطبية المؤهلة لتقديم خدمات طبية علاجية ووقائية تجعل منه الاختيار الأمثل للمرضى الباحثين عن دقة التشخيص وجودة الخدمة المقدمة.

وأضاف “التويجري” أن المركز يضم (7) عيادات للأسنان تدعمها وحدات للأشعة الرقمية، كما سيتم تجهيز المركز بوحدة مركزية لتنقية ومعالجة المياه وكذلك قسم للتعقيم المركزي وفقًا لأرقى المعايير الخاصة بمكافحة انتقال العدوى في المنشئات الصحية، بالإضافة إلى مركز للتعليم والتدريب المستمر يشمل قاعة ورش عمل تتسع لأكثر من (80) فرد وقاعة مخصصة للإجتماعات .لافتًا إلى أن المركز سيقدم خدماته العلاجية الاستشارية والتخصصية للحالات المتقدمة في طب الأسنان .