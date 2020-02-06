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محافظ تيماء يستقبل وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة

محافظ تيماء يستقبل وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=829084
المناطق -تيماء - محمد العنزي :

استقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم في مكتبه بالمحافظة وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح بن ناصر العميري ورئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي وعدد من منسوبي أمانة تبوك .
ورحب المحافظ بوكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمحافظة تيماء حيث جرى مناقشة الخدمات البلدية المقدمة واحتياج المحافظة من المشاريع البلدية المستقبلية .
وعبر وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة في نهاية اللقاء عن شكرهم لمحافظ تيماء على حسن الاستقبال.

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