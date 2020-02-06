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مدير السجون بمنطقة تبوك يكرم عدداً من منسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

مدير السجون بمنطقة تبوك يكرم عدداً من منسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

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مدير السجون بمنطقة تبوك يكرم عدداً من منسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

مدير السجون بمنطقة تبوك يكرم عدداً من منسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=829098
المناطق- تبوك:

كرم مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي في مكتبه اليوم عدداً من منسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة بحضور مدير الإدارة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري نظير جهودهم المبذولة في تأهيل وتدريب نزلاء سجون المنطقة.
ونوه العميد ” العتيبي” بما تقدمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني لاسيما المعهد المهني الصناعي من برامج تدريبية متنوعة تسهم في دعم ومساندة السجناء وإلحاقهم بالمهن الفنية المتوفرة في ورش التدريب المهني والصناعي بالسجون مشيراً إلى الدور الكبير للمعهد الصناعي في تهذيب السجناء وتثقيفهم لاسيما وأنها تدربهم على بعض الحرف والمهن التي تتناسب مع قدراتهم وتسهم في توفير الحياة الكريمة لهم بعد إطلاق سراحهم.
من جهته أعرب مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري عن شكره وتقديره لمدير السجون بمنطقة تبوك على هذه التكريم لمنسوبي الإدارة الذي يظهر مدى حرصه على متابعة كل عمل يحافظ على تنمية السجناء وتدريبهم مؤكداً أن دعم منسوبي السجون للسجناء هو إحدى الركائز لإفادة السجناء وإصلاحهم سائلاً المولى عز وجل التوفيق للجميع .
يذكر أن المعهد الصناعي في سجن تبوك قد حقق المركز الأول في نسبة القبول للفصل الدراسي الثاني بين المعاهد الصناعية في سجون المملكة.

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