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السفير آل جابر يلتقي السفير الأمريكي لدى اليمن

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السفير آل جابر يلتقي السفير الأمريكي لدى اليمن

السفير آل جابر يلتقي السفير الأمريكي لدى اليمن
http://almnatiq.net/?p=829101
المناطق - واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل .
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافةً إلى التطورات الأخيرة في اليمن .

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