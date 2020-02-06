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عمل الرياض يختتم أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات

عمل الرياض يختتم أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات

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منطقة تبوك

عمل الرياض يختتم أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات

عمل الرياض يختتم أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات

عمل الرياض يختتم أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات
http://almnatiq.net/?p=829106
المناطق - الرياض

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات والذي اقيم خلال الثلاثة أيام الماضية بحضور مايقارب ” ٦٠٠” موظف وموظفة من منسوبي وزارة العمل وبعض الجهات الحكومية الأخرى ومجموعة من القيادات في الجهتين بالإضافة إلى بعض المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي والنفسي.

شارك في جلسات الملتقى نخبة من الأكاديميين والمختصين الذين قدموا مجموعة من اوراق العمل بدأتها د. عيشة قفاص و التي تحدثت عن مؤشرات الإدمان وعلامات التعاطي كما تناول د. فيصل البيشي اساسيات علاج الإدمان بالشرح والتفصيل بينما قدمت د. هند الصفيان نبذة موجزة عن الرعاية النفسية والاجتماعية والإنسانية لنزلاء السجون وفي الجلسة الأخيرة قدم العميد صالح اللحيدان ورقة عمل توضح مهارات اساليب التفتيش ، وفي ختام الملتقى اكد الحضور والمشاركين على ضرورة تكاتف الجهود بين افراد ومؤسسات المجتمع للتصدي لهذه الآفة والحد من أضرارها كما تم عرض التطبيق الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض والذي يحمل ملف لأبرز المواد المخدرة ثم تجول الجميع في المعرض التعريفي المصاحب الذي اقيم بهذه المناسبة .

يُذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن مجموعة من الشراكات والإتفاقيات التي يعقدها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع كافة جهات ومؤسسات الدولة لتطوير اداء منسوبيها وتقديم افضل أوجه الرعاية لمستفيديها من الجنسين .

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