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“عمل الرياض” تنهي معاناة عاملة منزلية مع كفيلها في الرياض

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المناطق-الرياض

أنهى مكتب عمل الرياض معاناة عاملة منزلية لم تستلم رواتب عملها لمدة تزيد عن 7 سنوات.

وأوضح مدير عام مكتب عمل بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالكريم عسيري ان المكتب تلقى الشكوى من السفارة السريلانكية و تم مباشرة الشكوى من قبل مدير إدارة الدعم والحماية بمنطقة الرياض الأستاذ فيصل الراقي وتم التحقق من صحة الشكوى واستدعاء الكفيل واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة وتسليمه رواتب العاملة المنزلية المتأخرة.

وشدد عسيري أن الوزارة لن تتهاون في استرداد مستحقات العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن الكفيل إذا لم يلتزم بدفع راتب العاملة، فإن الوزارة ستفعل المطلوب منها حتى تسترد العاملة حقوقه.

وشكر مندوب السفارة السيرلانكية مكتب العمل على الجهود التي يقدمونها لحفظ حقوق العمالة الوافدة.

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