احدث الأخبار

صالح العبدالعالي يتصدر المرحلة الثانية من رالي حائل نيسان الدولي 2020
أبرز المواد
 “عمل الرياض” تنهي معاناة عاملة منزلية مع كفيلها في الرياض
منطقة الرياض
 عمل الرياض يختتم أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات
منطقة الرياض
 الصحة توضح تطورات حالة الشقيقتين الهنديتين القادمتين من الصين
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقي السفير الأمريكي لدى اليمن
أبرز المواد
 مدير السجون بمنطقة تبوك يكرم عدداً من منسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة
منطقة تبوك
 وزارة النقل توقع عقداً مع شركة “فيرجن هايبر لوب”
أبرز المواد
 بسبب تركيا.. قبرص تشتري صواريخ مضادة للطائرات والسفن
أبرز المواد
 وفاة الطبيب الصيني الذي حذر من كورونا الجديد نتيجة إصابته بالفيروس
أبرز المواد
 محافظ تيماء يستقبل وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة
منطقة تبوك
 النصر يتقاسم نقاط مباراته أمام الفتح
أبرز المواد
 أمير الرياض يدشن مجمع عيادات طب الأسنان بعفيف
منطقة الرياض
صالح العبدالعالي يتصدر المرحلة الثانية من رالي حائل نيسان الدولي 2020

صالح العبدالعالي يتصدر المرحلة الثانية من رالي حائل نيسان الدولي 2020

أبرز المواد
“عمل الرياض” تنهي معاناة عاملة منزلية مع كفيلها في الرياض

“عمل الرياض” تنهي معاناة عاملة منزلية مع كفيلها في الرياض

منطقة الرياض
عمل الرياض يختتم أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات

عمل الرياض يختتم أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات

منطقة الرياض
الصحة توضح تطورات حالة الشقيقتين الهنديتين القادمتين من الصين

الصحة توضح تطورات حالة الشقيقتين الهنديتين القادمتين من الصين

أبرز المواد

صالح العبدالعالي يتصدر المرحلة الثانية من رالي حائل نيسان الدولي 2020

صالح العبدالعالي يتصدر المرحلة الثانية من رالي حائل نيسان الدولي 2020
http://almnatiq.net/?p=829112
المناطق _ حائل

تصدر السائق السعودي صالح العبدالعالي وملّاحه النرويجي أولي فلون الترتيب العام المُؤقَّت للنُسخة الـ 15 من رالي حائل نيسان الدولي في جولته الثانية التي انطلقت من مركز (الرديفة)، بطول 352 كم اليوم مقصيا متصدر المرحلة الأولى السائق يزيد الراجحي وملّاحه الإيرلندي مايكل أورر، بعد أن أُجبر الراجحي على الانسحاب بسبب مُشكلة في العجلة الأمامية اليُمنى.
وسجَّل صالح العبد العالي أسرع توقيت في المرحلة الثانية، مُتصدِّرًا الترتيب العام للرالي بفارق 19:43 دقيقة عن السائق التشيكي ميروسلاف زابلاتال وملّاحه السلوفاكي مارِك سيكورا في فئة T1 .
وتقدَّم الثُنائي مُطير وهاني الشمَّري للمركز الثالث في الترتيب العام، حيُث يُشاركان في سيارة نيسّان “تي 1″، بعد تسجيلهما ثاني أسرع الأوقات في مرحلة اليوم، وأنهى صالح السيف وياسر الشمَّري المرحلة في المركز الخامس، وتقدَّما للمركز الرابع في الترتيب العام المُؤقَّت، وتصدَّر فئة “تي 3”.
وأنهى المشنَّا الشمَّري المرحلة خامسًا، وانتقل مُنيف الشمَّري إلى سيارة نيسّان “تي 1″، واحتفظ بالمركز السادس في الترتيب العام، وحافظ السائق خالد الهمزاني على صدارة فئة “تي 2” لسيارات الإنتاج التجاري، والمركز الـ 13 في الترتيب العام المُؤقَّت، في حين اضطر سعيد الشمَّراني للانسحاب في مرحلة اليوم .
كما أنهى الدراج الإماراتي محمد البلوشي في مقدمة المرحلة وجاء سلطان البلوشي ثانياً وبفارق ثلاث ثواني عن مُواطنه راشد علي حسن، الذي أنهى مرحلة اليوم ثالثًا، وحافظ السعودي أنس الرهيني على المركز الثالث في الترتيب العام المُؤقَّت، في حين أعلن الدرّاج الإماراتي علي عاشور انسحابه من المُنافسات.
وعن فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات، فقد أكد الدرّاج سُفيان العـُمـَر صدارته لهذه الفئة بزمن 2:41 دقيقَتَيْن، وأحرز فوزه الثاني على التوالي، وأنهى رياض العُريفان المرحلة ثانيًا وعزَّز مركزه الثاني في الترتيب العام المُؤقَّت، وأنهى عبدالعزيز الشيبان وسُلطان المسعود وعبدالسلام حمام المرحلة في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي ، فيما انسحب الدرّاج عبدالمجيد الخُليفي، الفائز بلقب هذه الفئة عدَّة مرّات، في رالي حائل .
وفي فئة الشاحنات جاء السائق السعودي إبراهيم المُهنَّا وملاحه أسامة السند ورائد أبوذيب أولاً .
ويخوض المُشاركون غدًا الجمعة المرحلة الثالثة من مركز (أم القلبان) وطولها 254 كيلومتر.

روابط ذات صلة

الصحة توضح تطورات حالة الشقيقتين الهنديتين القادمتين من الصين

الصحة توضح تطورات حالة الشقيقتين الهنديتين القادمتين من الصين
السفير آل جابر يلتقي السفير الأمريكي لدى اليمن

السفير آل جابر يلتقي السفير الأمريكي لدى اليمن
وزارة النقل توقع عقداً مع شركة “فيرجن هايبر لوب”

وزارة النقل توقع عقداً مع شركة “فيرجن هايبر لوب”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*