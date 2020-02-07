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في إنجاز وطني .. المملكة تحقق تحسنًا ملحوظا في مؤشرات السلامة المرورية

في إنجاز وطني .. المملكة تحقق تحسنًا ملحوظا في مؤشرات السلامة المرورية
http://almnatiq.net/?p=829118
المناطق _ الرياض

أشادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الذي صدر مؤخراً لتوثيق جهود المملكة في تعزيز السلامة المرورية بما يحقق المستهدفات العالمية في حفظ الأرواح والممتلكات
وبينت المنظمة في التقرير إلى أن هناك انخفاضًا في أعداد وفيات حوادث الطرق بنسبة 35%، وكذلك إنخفاضاً في معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 40% خلال الفترة من 2016 – 2018م.
وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى المنهجية التي تسير عليها المملكة في تحسين السلامة المرورية وذلك من خلال برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 و بمشاركة القطاعات ذات الصلة ما يسهم في توحيد الجهود وسرعة الإنجاز.

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