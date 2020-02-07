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أمير عسير يزور مركز الأمير فيصل بن خالد للقلب في أبها

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أطمأن على صحة مريض أجرى أول عملية قلب مفتوح بالمركز..

أمير عسير يزور مركز الأمير فيصل بن خالد للقلب في أبها

أمير عسير يزور مركز الأمير فيصل بن خالد للقلب في أبها
http://almnatiq.net/?p=829125
المناطق _ عسير

اطمأن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال صباح اليوم على صحة المريض الذي أجريت له أول عملية قلب مفتوح بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها؛ واستمع سموه إلى شرح تفصيلي عن الوضع الصحي للمريض والخطة العلاجية المقررة له من الفريق الطبي المختص الذي أجرى العملية.

وأجرى سموه خلال الزيارة اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ قدم خلاله الشكر لمعاليه وفريق عمله باسم أهالي منطقة عسير على التزام الوزارة بتشغيل المركز في الموعد الذي حدده معاليه خلال اللقاء الذي عقد قبل ٣ أشهر .

و استعرض سموه مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وفريق عمله الخطط التفصيلية الآنية والمسقبلية للمركز؛ واعداً بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لفريق العمل بالتنسيق مع معالي وزير الصحة، وأشاد الأمير تركي بن طلال بهمة فريق العمل في صحة المنطقة في تشغيل المركز وتجاوز التحديات؛ ليحقق الخدمات النوعية الطبية التخصصية في طب القلب لأهالي منطقة عسير.

بدوره أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري استقرار الوضع الصحي للمريض، مبيناً أن العملية التي أجريت له تعتبر من العمليات المعقدة والدقيقة جداً نظراً لأن حالة المريض كانت حرجة قبل العملية وكان يعاني من ضعف في عضلة القلب وانسدادات وتكلسات متعددة في شرايين القلب، إضافةً إلى معاناته من عدة أمراض مزمنة؛ وتم إجراء العملية بفريق مؤهل وباستخدام أحدث التقنيات الطبية المستخدمة في مثل هذه الحالات.

وأجرى المركز منذ بدء التشغيل الجزئي للمرحلة الأولى من مراحل التشغيل ٢٧٧ عملية قسطرة تداخلية، فيما استقبلت عيادات المركز ٦٢٤ حالة، واستفاد من خدمات الأشعة والتصوير الطبي ٦٧٤ حالة.

 

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