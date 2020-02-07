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مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك ينظم حملة توعوية للوقاية من “فيروس كورونا الجديد “

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مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك ينظم حملة توعوية للوقاية من “فيروس كورونا الجديد “

مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك ينظم حملة توعوية للوقاية من “فيروس كورونا الجديد “
http://almnatiq.net/?p=829130
تبوك _ فايز السميري
نظم مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك اليوم حملة توعوية عن فيروس كورونا المستجد  الأعراض والعلامات وطرق الوقايه منه وذلك تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي بالعمل على تثقيف وتوعية المجتمع حول فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV)
وأوضح مدير المجمع بالنيابة الأستاذ خالد عوضه الزهراني ان الحملة تستهدف المراجعين وتشمل  كافة الكوادر الطبية والفنية والإدارية .
كما تضمنت الحملة على معرض توعوي وزعت من خلاله منشورات تفيد بأهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية والتي تشمل المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، وتغطية الفم، والأنف عند السعال والعطس . و أعراض الإصابة بالفيروس من أبرزها الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، وقد تتطور الأعراض -أحيانًا – إلى التهاب رئوي. وقد تسبب العدوى مضاعفات حادة لمن يعانون ضعفًا في الجهاز المناعي، أو أمراضًا مزمنة، والمسنين .

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