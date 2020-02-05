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بر العارضة تصرف أكثر من 290 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية

بر العارضة تصرف أكثر من 290 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية

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بر العارضة تصرف أكثر من 290 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية

بر العارضة تصرف أكثر من 290 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية
http://almnatiq.net/?p=829136
العارضة _ فضة عطيف

صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغ وقدره ( 299850) ريال لعدد (630) أسرة وذلك لمشروع كفالة الأسر “السلة الغذائية” الشهرية  لشهر جمادى أول  1441هـ.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة, وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها, والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

فيما يتم إعطاء الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية, لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وإذ تشكر الجمعية كافة الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

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