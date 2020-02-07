سمو أمير منطقة الرياض يزور محافظة عفيف

المناطق _ فلاج الشعيفاني

وصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض إلى مطار الدوادمي في بداية الزيارة التفقدية لمحافظتي عفيف الدوادمي وذلك ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري ورئيس محاكم محافظة الدوادمي الشيخ الدكتور نايف بن سعد الشنيفي ومدير مطار الدوادمي فيصل بن مزيد الرويس وقائد قاعدة 544 للصواريخ الاستراتيجية اللواء أحمد بن حسين الزهراني ومدير شرطة محافظة الدوادمي العميد خالد بن ذيب الدوسري.

وتوجه سمو أمير منطقة الرياض إلى محافظة عفيف, حيث كان في استقباله محافظ عفيف رشيد بن سليمان الجبرين ومسؤولي المحافظة.

والتقى الأمير فيصل بن بندر فور وصوله رؤساء المراكز ومسؤولي القطاعات الأمنية بالمحافظة ومديرو الدوائر الحكومية والأهالي الذين رحبوا بزيارة سموه الميمونة.

بعد ذلك رأس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة, بحضور معالي مدير جامعة شقراء ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة .

وجرى مناقشة جدول الأعمال المعد مسبقًا الذي تضمن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها، حيث استمع سموه من أعضاء المجالس المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة، كما دشن سموه عدد من المشروعات التنموية وشملت مستشفى طب الأسنان وقسم مرور بمركز الحوميات.

وقال سموه في تصريح صحفي عقب الاجتماع: “إن أهم مافي الزيارة لقاء الإخوة المواطنين والاستماع إليهم وتقديم ما نستطيع, مبينا أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة 11 بندا في جدول الأعمال, سائلا الله التوفيق في تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح الأمير فيصل بن بندر, أن هناك مشاريع متأخرة ومتعثرة وأخرى تحتاج إلى اعتماد, مؤكدا أن جميع هذه المشاريع ستأخذ نصيبها بإذن الله والعمل نحو تحسينها مع المدراء في الجهات الحكومية, راجيا التوفيق في خدمة محافظة عفيف كونها محافظة عزيزة منذ انطلاقة الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- إلى أصقاع المملكة.

وعن برامج الترفيه والسياحة في المحافظات, قال سموه: “إن لها قاعده أساسية واستراتيجية واضحه سنها خادم الحرمين الشريفين وسمو عهده الأمين وجعلوا للمواطن حق في الترفيه وحق في برامج السياحة بمنطقته ومحافظته ومركزه, مبينا سموه أنه كلف مدير فرع السياحة والآثار في الرياض بالقيام بهذا الدور كاملا, وأن يطلع سموه على الاستراتيجية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في مجال السياحة والتراث, مؤكدا السعي نحو تفعيلها على أرض الواقع إن شاء الله, مفيدا أنه سيتم التواصل مع هيئة الترفيه لتعريفهم بالتوجيه لأنهم تجلوا في المدن ونود أن يكون بعض التجلي في المحافظات والمراكز بإذن الله حتى ينعم الأهالي بذلك.

وأضاف سموه: “نسعى أن ننقل الخدمات إليهم وهذه من أهداف الزيارة وما سبقها من زيارات ونرجو أن نحققها إن شاء الله.

رافق سموه خلال الزيارة مستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، ومدير الشؤون الخاصة لسمو أمير منطقة الرياض محمد بن معيض القحطاني، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، والمشرف العام على إدارة المراسم فيصل بن سعد السديري، وأمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان .