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التحالف : استمرار المليشيا الحوثية في نشر وزراعة الألغام البحرية يتسبب في انفجار قارب صيد واستشهاد ثلاثة صيادين وجرح ثلاثة آخرين

التحالف : استمرار المليشيا الحوثية في نشر وزراعة الألغام البحرية يتسبب في انفجار قارب صيد واستشهاد ثلاثة صيادين وجرح ثلاثة آخرين

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التحالف : استمرار المليشيا الحوثية في نشر وزراعة الألغام البحرية يتسبب في انفجار قارب صيد واستشهاد ثلاثة صيادين وجرح ثلاثة آخرين

التحالف : استمرار المليشيا الحوثية في نشر وزراعة الألغام البحرية يتسبب في انفجار قارب صيد واستشهاد ثلاثة صيادين وجرح ثلاثة آخرين
http://almnatiq.net/?p=829158
المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (0200) من فجر يوم الأربعاء الموافق (05 فبراير 2020م) نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري.
وأوضح العقيد المالكي أن قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية (المصرية) تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين -رحمهم الله- نتيجة انفجار اللغم البحري.
وبين العقيد المالكي أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مؤكداً استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام (137) لغماً بحرياً قامت المليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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