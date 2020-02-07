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الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=829161
المناطق - الرياض

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك ,الجوف ,الحدود الشمالية ,المدينة المنورة ,حائل و القصيم.
واشارت إلى السماء تكون غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان عسير الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية .

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