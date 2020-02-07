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“الإسكان” تبحث تسهيل استخراج رخص البناء لمستفيدي منح الأراضي

“الإسكان” تبحث تسهيل استخراج رخص البناء لمستفيدي منح الأراضي
http://almnatiq.net/?p=829163
المناطق - الرياض

ناقشت وزارة الإسكان وإدارة التخطيط العمراني والمخططات المركزية في أمانة منطقة المدينة المنورة، إدراج المخططات التابعة لوزارة الإسكان على نظام الأمانة، لتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء للمستفيدين من منح الأراضي المجانية بالدعم السكني لوزارة الإسكان، وشرح أهم مخططات الوزارة في المدينة المنورة ومحافظاتها عن طريق الشاشة المرئية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته إدارة التخطيط العمراني والمخططات المركزية في أمانة منطقة المدينة المنورة، بحضور أحمد بن بكر زيدان مدير عام فرع وزارة الإسكان في المنطقة، والمهندس محمد سنان مدير عام التخطيط العمراني في الأمانة، والمهندس ماهر قازنلي مدير إدارة المخططات المركزية في الأمانة.

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