لجنة أوبك+ “توصي” بخفض إضافي لإنتاج النفط

المناطق - الرياض

أوصت لجنة فنية منبثقة عن منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) بخفض إضافي مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا لمواجهة تأثير الفيروس التاجي (كورونا) على طلب الطاقة، بينما تنتظر موقف روسيا النهائي من الاقتراح. حسبما نقلت رويترز عن مصادر مطلعة.

يذكر أن اللجنة المشتركة ليست جهة اتخاذ قرار، لكنها تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+.

ينتج أوبك وحلفاؤها أكثر من 40 بالمئة من نفط العالم، وسيشكل الخفض الجديد المقترح حوالي 0.6 بالمئة من الإمدادات العالمية.

ولم يتخذ وزراء أوبك+ قرارا بشأن تحرك جديد، لكن صدور توصية يوم الخميس من جميع أعضاء اللجنة، ومن بينهم السعودية وروسيا، سيشير إلى مدى التقدم حيال التوصل إلى قرار.

وقال أحد المصادر “التوصية هي لخفض قدره 600 ألف برميل يوميا. طلبت روسيا مزيدا من الوقت لإجراء مشاورات”.

ونقلت رويترز عن مصدر آخر في أوبك قوله إن مقترح خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا، في حالة مواقفة جميع الأعضاء، سيبدأ تنفيذه على الفور ويستمر حتى يونيو .