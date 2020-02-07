ترامب يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن

المناطق - الرياض

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، مقتل قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في “جزيرة العرب” في عملية عسكرية أميركية في اليمن.

وقال ترامب في بيان “مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا”. وفقا لرويترز.

ويمثل مقتل الريمي الذي هدد مرارا بمهاجمة الأراضي الأميركية، ضربة قاصمة للتنظيم المتطرف.

وفي يونيو 2013 حذر قاسم الريمي في رسالة موجهة إلى الشعب الأميركي من أن تفجيرات بوسطن كشفت عن هشاشة الأمن الأميركي وأظهرت أن تصنيع القنابل بات في متناول أي شخص.

وحث الريمي، في الرسالة الصوتية التي بثت على مواقع مقربة من القاعدة وموقع يوتيوب على الإنترنت، المسلمين في أميركا على القيام “بواجبهم والدفاع عن دينهم وأن يقتدوا بمن سبقوهم”.