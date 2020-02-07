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بدء التجارب السريرية لدواء مضاد لفيروس كورونا

بدء التجارب السريرية لدواء مضاد لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=829168
المناطق - الرياض

بدأت في الصين، الخميس، التجارب السريرية لعقار جديد مضاد للفيروسات، سيشمل 750 مريضا في العديد من المستشفيات في مدينة ووهان التي انطلق منها فيروس كورونا المستجد مؤخرا.

وبحسب موقع قناة CGTN الصينية، فقد أظهر الدواء نجاحا في مواجهة فيروس سارس وكورونا المعروف بمتلازمة الشرق الأوسط.

لكن خبراء قالوا إنه يتعين عليهم انتظار نتائجه الفعلية في التجارب السريرية، فيما قال علماء صينيون إن الأدوية المضادة للملاريا قد تم النظر فيها أيضا في العلاجات.

وخارج الصين، نجح أطباء تايلانديون في معالجة حالات عديدة من خلال مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاج الأنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية.

وقال الأطباء إنها لم تحقق علاجا كاملا، لكن حالة المريض تحسنت بشكل كبير بعد 48 ساعة من العلاج.

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