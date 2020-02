شاهد.. حل “عبقري” لمنع أبواق السيارات في إشارات المرور بمومباي

المناطق - الرياض

تعاني مدينة مومباي غربي الهند من مشكلة مستعصية هي التلوث السمعي الذي تحدثه أبواق السيارات، حتى أصبحت تسمى بعاصمة “الأبواق”في العالم.

لكن الشرطة الهندية لم تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه المشكلة، فلجأت إلى حل بسيط وهو: جعل المركبات تنتظر أكثر على إشارات المرور، في حال أطلقت أبواقها أكثر من الحد اللازم.

وبحسب تقرير لشبكة “سي أن أن” الأميركية، الخميس، فقد اختبرت الشرطة الهندية تركيب أجهزة مرتبطة بالشارات الضوئية لقياس حدة الضوضاء في المكان.

وفي حال سجلت هذه العدادات مستويات ضوضاء قدرها 85 ديسيبل فأكثر، تنتج منطقيا بسبب إطلاق أبواب السيارات، ستبقى الشاراة الضوئية مضاءة بالأحمر لفترة أطول.

والقصد من وراء هذا الإجراء: أن يعاقب من يستعملون الأبواق لاستعجال تغيير الإشارة بالوقوف مدة أطول، علما بأن إطلاق أبواب السيارات خلال الزحام يشكل محور التلوث السمعي في المدينة الهندية التي يسكنها 18 مليون إنسان.

وكما هو الحال في العديد من المدن الهندية الأخرى، تعرض شارات المرور في مومباي العد التنازلي لألوانها.

وقالت الشرطة الهندية إنها اختبرت النظام الجديد في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، في عدد من تقاطعات المدينة لمدة 15 دقيقة.

وتأمل الشرطة في إجراء تجربة أخرى في 10 تقاطعات في مارس المقبل، على أن يكون ذلك مقدمة لاستخدام النظام في كل أنحاء المدينة.

وترويجا للنظام الجديد، نشرت شرطة مومباي مقطع فيديو عن النظام الجديد، في حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

ويصف الفيديو مومباي بأنها عاصمة أبواق السيارات في العالم، مشيرا إلى أن الشرطة تحاول فعل أي شيء إزاء هذه المشكلة.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 31, 2020