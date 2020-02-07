موسكو: مقتل “متخصصين عسكريين” روس وأتراك في سوريا

المناطق - الرياض

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن “متخصصين عسكريين” من روسيا وتركيا قتلوا على يد “متشددين” نفذوا هجمات في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية، خلال الأسبوعين الأخيرين من يناير.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني “شهدت الآونة الأخيرة زيادة خطيرة في التوتر والعنف في إدلب”.

وأضافت أن الجماعات المسلحة نفذت أكثر من 1000 هجوم في منطقة خفض التصعيد في إدلب، مما أدى إلى مقتل متخصصين عسكريين.

وقال الكرملين إن هجمات المتشددين في منطقة تخضع لمسؤولية تركيا في إدلب مستمرة على قوات الحكومة السورية والبنية التحتية العسكرية الروسية.