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المسند: الأسبوع القادم.. أشد موجات الموسم برودة ستُخلف أضرارا في المزروعات والمواشي

المسند: الأسبوع القادم.. أشد موجات الموسم برودة ستُخلف أضرارا في المزروعات والمواشي

أبرز المواد

المسند: الأسبوع القادم.. أشد موجات الموسم برودة ستُخلف أضرارا في المزروعات والمواشي

المسند: الأسبوع القادم.. أشد موجات الموسم برودة ستُخلف أضرارا في المزروعات والمواشي
http://almnatiq.net/?p=829209
المناطق - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند  أن تتأثر ‎المملكة بأشد موجة باردة في هذا الموسم الأسبوع القادم.

وقال المسند في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “تبدأ درجة الحرارة بالهبوط التدريجي من مساء اليوم في المناطق الشمالية، حيث تشرع الكتلة الهوائية قارسة البرودة بالتوغل في الأجواء الشمالية من ‎السعودية، ثم تزحف لتبلغ الوسطى و ‎الشرقية فالغربية ليلة الأحد”.

وأضاف: “‏ تتأثر ‎السعودية والمنطقة بشكل عام بأشد موجة باردة في هذا الموسم، ومتوقع أن تُخلف الموجة قارسة البرودة الأسبوع القادم أضراراً في المزروعات، وفي بعض المواشي”.

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