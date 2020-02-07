المسند: الأسبوع القادم.. أشد موجات الموسم برودة ستُخلف أضرارا في المزروعات والمواشي

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن تتأثر المملكة بأشد موجة باردة في هذا الموسم الأسبوع القادم.
وقال المسند في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “تبدأ درجة الحرارة بالهبوط التدريجي من مساء اليوم في المناطق الشمالية، حيث تشرع الكتلة الهوائية قارسة البرودة بالتوغل في الأجواء الشمالية من السعودية، ثم تزحف لتبلغ الوسطى و الشرقية فالغربية ليلة الأحد”.
وأضاف: “ تتأثر السعودية والمنطقة بشكل عام بأشد موجة باردة في هذا الموسم، ومتوقع أن تُخلف الموجة قارسة البرودة الأسبوع القادم أضراراً في المزروعات، وفي بعض المواشي”.
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