المسند: الأسبوع القادم.. أشد موجات الموسم برودة ستُخلف أضرارا في المزروعات والمواشي

المناطق - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن تتأثر ‎المملكة بأشد موجة باردة في هذا الموسم الأسبوع القادم.

وقال المسند في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “تبدأ درجة الحرارة بالهبوط التدريجي من مساء اليوم في المناطق الشمالية، حيث تشرع الكتلة الهوائية قارسة البرودة بالتوغل في الأجواء الشمالية من ‎السعودية، ثم تزحف لتبلغ الوسطى و ‎الشرقية فالغربية ليلة الأحد”.

وأضاف: “‏ تتأثر ‎السعودية والمنطقة بشكل عام بأشد موجة باردة في هذا الموسم، ومتوقع أن تُخلف الموجة قارسة البرودة الأسبوع القادم أضراراً في المزروعات، وفي بعض المواشي”.