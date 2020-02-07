الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع جديدة في محافظة الجوف

المناطق - الرياض

فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في محافظة الجوف في الشمال الشرقي لليمن بعد اشتباكه مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر عسكري يمني في تصريح لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات الجيش مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استعادت أمس عددًا من المواقع المهمة في جبهة “المحزمات” غرب محافظة الجوف، وتمكنت قوات الجيش من تحرير “جبل قائمة حليف”، والمواقع المجاورة له، من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران التي لاذت بالفرار، باتجاه جبال “الواغرة”.

وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية وتدمير آليات تابعة لها، مفيدًا بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، دمرت بعدد من الغارات الجوية، عربات تابعة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات.