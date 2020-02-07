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زيدان عن الخسارة أمام سوسيداد: هذه أسوأ هزيمة

زيدان عن الخسارة أمام سوسيداد: هذه أسوأ هزيمة
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المناطق - الرياض

بعد الهزيمة على أرضه في بطولة كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل 4، بات مؤكدا أن اللقب ليس من نصيب النادي الملكي، وبأنه تحوّل إلى “لعنة” تلاحق الفريق والمدرب زين الدين زيدان.

وخلال العقد الماضي، لم يحرز ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا إلا مرتين، الأولى في الموسم 2010/2011 والثانية في موسم 2013/2014.

وبصرف النظر عن تاريخ الفريق والمدرب في هذه البطولة، فقد أعرب زين الدين زيدان عن استيائه للخسارة والإقصاء من ربع نهائي كأس الملك.

وقال زيدان إنه يشعر بالسوء بسبب الخسارة على الرغم من أن أداء الفريق في الشوط الثاني كان أفضل منه في الأول، مشيرا إلى أن ريال مدريد ارتكب أخطاء دفاعية أدت إلى تراجعه بأربعة أهداف لهدف.

واعتبر زيدان، في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية أن الخسارة “مؤلمة”، لكنه شدد على أنه ينبغي الآن التفكير بالمباراة المقبلة بعد غد الأحد، مشددا على أن هذا هو واقع وحال كرة القدم، والأهم هو النهوض مجددا ومواصلة القتال.

واعتبر زيدان أن المباراة كانت صعبة، وأن فريقه حاول قلب الموازين حتى النهاية، مضيفا: “علينا تهنئة الخصم وتقبل الهزيمة، هذا هو فريقنا، قاتلنا حتى النهاية، ارتكبنا أخطاء دفاعية ولم نكن جيدين في الشوط الأول، عانينا من صعوبات ولعب ريال سوسيداد بصورة جيدة، هذه هي كرة القدم، بالتأكيد أنا حزين”.

وعما إذا كان يوم الخسارة هو “أسوأ أيامه كمدرب لريال مدريد”، قال زيدان إنه ليس كذلك بالتأكيد لكنه الأسوأ من حيث الهزيمة، “فاستقبال 4 أهداف على ملعبنا أمر صعب” بحسب ما ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية.

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