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عتود.. وجهة شتوية للباحثين عن الدفء في أحضان الطبيعة

عتود.. وجهة شتوية للباحثين عن الدفء في أحضان الطبيعة
http://almnatiq.net/?p=829217
المناطق - جازان

اكتسب مركز عتود شهرته كونه أحد مواقع الاستقطاب الشتوي في منطقة جازان، ومنحه الموقع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جيزان بمسافة تزيد على 130 كيلو متراً ،ميزة نسبية تغمره الطبيعة بجمالها والأجواء باعتدالها خاصة في فصل الشتاء، وبات مقصداً للزوار بحثاً عن الدفء والاستمتاع بطبيعته.
ويشكل شاطئ عتود الممتد قرابة 30 كيلو متراً بكثبانه الرملية نقطة جذب يفضلها كثير من المتنزهين في هذه الأيام ،كذلك متنزه “رمال عتود” و “جبل عكاد” المحاط ببساط أخضر غاية في الجمال، تحفه شعاب وادي عتود محتضناً السيول المنحدرة من قمم جبال السروات، لتصب في البحر الأحمر تاركة وراءها كميات كبيرة من التربة الرسوبية الصالحة للزراعة .
ويمتاز موقع “عتود” بوفرة مياهه الجارية في أودية “عتود وبيض ورملان” لتكوّن مجتمعة رافداً حيوياً لأهالي عتود ومحافظة الدرب عموماً لمزاولة مهنتهم في زراعة محاصيل الذرة الرفيعة الحمراء والبيضاء والدخن وإنتاج السمسم والمصدر الأهم لأعلاف المواشي.
ويشهد مركز عتود الذي يقارب عدد سكانه 10000 نسمة، توافد الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الربيعية التي تعيشها المناطق الساحلية عموماً خلال هذه الفترة سواءً في المتنزهات البرية أو البحرية ومنها ” شاطئ بحر عتود , وشاطئ السميرات ” .

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