الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بوتيجيج يتفوق بفارق ضئيل على ساندرز في ولاية أيوا

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بوتيجيج يتفوق بفارق ضئيل على ساندرز في ولاية أيوا

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الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بوتيجيج يتفوق بفارق ضئيل على ساندرز في ولاية أيوا

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بوتيجيج يتفوق بفارق ضئيل على ساندرز في ولاية أيوا
http://almnatiq.net/?p=829219
المناطق - الرياض

حصل الساعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 م بيت بوتيجيج على 2ر26 % من الأصوات متفوقا بفارق ضئيل جدا على بيرني ساندرز الذي حصل 1ر26 % بعد فرز 100 % من الدوائر الانتخابية بولاية أيوا.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج مساء الخميس أن إليزابيث وارين نالت 18 % من الأصوات، بينما حل جو بايدن رابعا بحصوله على 8ر15 %.
و يأتي هذا في إطار الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي من أجل اختيار مرشح الحزب لمنافسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها نهاية العام الجاري.

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