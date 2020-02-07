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الصحة العالمية : كورورنا أكثر خطورة على كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة

الصحة العالمية : كورورنا أكثر خطورة على كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة
http://almnatiq.net/?p=829222
المناطق - الرياض

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس مجددا أنه لم يُعرف سوى القليل عن فيروس كورونا الجديد، عدا حقيقة أنه أكثر خطورة على كبار السن وعلى أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، مضيفا أنه يجب أن يواصل الناس ممارسة عادات النظافة الأساسية، وعلى وجه الخصوص غسل اليدين؛ والسعال أو العطس في مرفق الذراع إذا اقتضت الضرورة.
وأضاف أنه على الرغم من تحديد تسلسل الحمض النووي الخاص بالفيروس، إلا أنه لا يوجد تطعيم حتى الآن لمنع العدوى، ولا يوجد دواء للمرض، الذي يسببه الفيروس، كما أننا لا نفهم بشكل صحيح قابلية الفيروس على التنقل أو حدّته ونحتاج إلى إجابات لجميع هذه الأسئلة، مشيرا إلى أننا نحارب شبحا و نحتاج إلى إخراج هذا الفيروس إلى النور حتى نتمكن من مهاجمته بشكل صحيح.
وأفاد مدير الطوارئ بالمنظمة الدكتور مايكل راين من جهته أن التراجع الطفيف في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد مرحب به، ولكنه لا يمثل حدثا يستدعي الاحتفال به.

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