أندية الدوري الإنجليزي تفرض “حظرا” على المشجعين “العنصريين”

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وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، على فرض حظر شامل، على أي مشجع عاقبه ناديه بسبب إساءة عنصرية أو سوء تصرف.

وبحسب ما نقلت “رويترز” عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فقد عقدت الأندية اجتماعا لحملة الأسهم اتفقت خلاله على تبني موقف موحد من المشجعين الذين يسيئون التصرف.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان: “عقب الأحداث الأخيرة اتفقت جميع الأندية 20 على فرض حظر شامل على أي مشجع يعاقبه ناديه بالإيقاف بسبب تصرفات مسيئة أو عنصرية أو تنطوي على عنف”.

وأضافت: “لن تتسامح رابطة الدوري الممتاز أو أنديتها مع أي سلوك أو تصرف غير مقبول تجاه اللاعبين أو المشجعين أو العاملين في الأندية أو الحكام”.

ويأتي إعلان الرابطة في اليوم ذاته الذي كشف فيه بورنموث عن معاقبة مشجع للفريق في 17 من عمره بالإيقاف مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب إساءة عنصرية خلال مباراة في الدوري الممتاز أمام مستضيفه توتنهام هوتسبير في نوفمبر الماضي.