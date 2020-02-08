لبنان.. المحتجون يطاردون السياسيين في الأماكن العامة

المناطق - الرياض

منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان في 17 أكتوبر الماضي، لجأ المتظاهرون الى طرق عدة للاحتجاج، كان أبرزها في ملاحقة السياسيين في الأماكن العامة وطردهم منها بحجة انهم ملاحقون ومتهمون بقضايا فساد وتقصير في إدارة شؤون البلاد.

وأخر فصول هذه الاحتجاجات، مطاردة للنائب في تكتل لبنان القوي التابع للتيار الوطني الحر زياد اسود من قبل محتجين تحولت إلى إشكال كبير تكرر على مدى يومين متتاليين، وكاد ان يتحول الى فتنة طائفية ومناطقية.

نائب “ينصب كمينا” للمتظاهرين

وبحسب “سكاي نيوز”، شهد ليل الاربعاء اشكالا أمنيا في منطقة طبرجا في كسروان شمالي بيروت، تخلله اعتداء مرافقي النائب اسود على متظاهرين حاولوا دخول مطعم يتواجد فيه النائب اسود.

وعمد مرافقو النائب إلى ضرب متظاهر من طرابلس الشمالية، مطلقين سيلا من الشتائم الطائفية والمذهبية، حيث قال أحد المرافقين للشاب الذي أجهش بالبكاء جراء الضرب: “أنت من طرابلس فماذا تفعل في منطقة كسروان”، في إشارة الى منطقة كسروان ذات الاغلبية المسيحية.

وأثار الاعتداء ومشهد بكاء الشاب وليد رعد من طرابلس مضرجا بالدماء، غضبا شعبيا واسعا من قبل المتظاهرين في كل المناطق اللبنانية.

وتجمع عشرات الناشطين أمام المطعم الذي يتواجد فيه النائب وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني.

واعتدى مرافقو اسود المسلحون على المتظاهرين وعلى وسائل الأعلام، وسرقوا عددا من الهواتف، إضافة إلى ضربهم عددا آخر من الشبان وتحطيم زجاج عدد من السيارات.

وأدى التوتر الشديد إلى هروب النائب المذكور مع أحد قياديي التيار الوطني الحر من أحد نوافذ المطعم لجهة البحر.

واتهم المحتجون اسود بأنه نصب كمينا محكما لهم بعدما نشر صورة عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد أشقر على مواقع التواصل صورة له برفقة أسود، مستدرجا عن قصد عددا من الناشطين بهدف الاعتداء عليهم.