الإصابة تحرم مان سيتي من ستيرلنغ في مواجهة الأحد

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يفتقد مانشستر سيتي حال لقب الدوري الإنجليزي لخدمات مهاجمه رحيم ستيرلنغ خلال لقاء وست هام يونايتد، الأحد، في البريميرليغ بداعي الإصابة.

قال مان سيتي بموقعه الإلكتروني، الخميس، إن المهاجم رحيم سترلينغ سيغيب عن مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وخرج الدولي الإنجليزي مصابا من الملعب قبل ست دقائق من نهاية مباراة خسرها سيتي أمام مستضيفه توتنهام هوتسبير 2-صفر الأحد الماضي وأظهرت فحوص الأشعة إصابته في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الترتيب بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر ،بينما تراجع وست هام يونايتد لمراكز الهبوط.