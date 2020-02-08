الداخلية العراقية: التحقيقات جارية في أحداث النجف وكربلاء

الداخلية العراقية: التحقيقات جارية في أحداث النجف وكربلاء

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الداخلية العراقية: التحقيقات جارية في أحداث النجف وكربلاء

الداخلية العراقية: التحقيقات جارية في أحداث النجف وكربلاء
http://almnatiq.net/?p=829258
المناطق - الرياض

شدّد بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، على أن التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتي النجف وكربلاء.

وأشار البيان إلى أن “قوات الأمن تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء عليهم”، مضيفا “ندعو المتظاهرين إلى ضبط النفس والمحافظة على المصالح العامة والخاصة”.

وشهدت النجف، التي تبعد 75 كيلومترا عن كربلاء، “أحداثا دامية”، أسفرت مقتل 8 متظاهرين، مساء الأربعاء، إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف.

وأنصار التيار الصدري، الذين باتوا يرتدون قبعات زرقاء، أطلقوا النار بكثافة في ساحة الاعتصام.

وعقب ذلك، أحكم أصحاب “القبعات الزرقاء” سيطرتهم على الساحة بعد انسحاب المتظاهرين منها.

وخلّف إطلاق النار أيضا إصابة أكثر من 150 متظاهر، كما جرى حرق بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف، إلى جانب حرق مخيم معتصمين في الساحة نفسها.

وفي كربلاء، اقتحم أتباع التيار الصدري، الخميس، ساحة الاعتصام (التربية)، وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين وتحطيم منصة الاعتصام الرئيسية، مما أدى لإصابة أكثر من 10 متظاهرين.

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