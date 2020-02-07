أدبي جدة يدشِّنُ قراءة النَّصِ الـ16 ويكرِّم “الغذامي” ويمنحه العضوية الشرفية

عادل الزهراني - جدة

بحضور مميز من كبار المثقفين والأدباء، رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا مدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا، الدكتور عبدالله دحلان، ومعالي الدكتور عبدالعزيز خوجة، والشخصية المكرمة الناقد الكبير عبدالله بن محمد الغذامي، تم مساء اليوم (الثلاثاء) تدشين ملتقى قراءة النص الـ(16) بقاعة الشربتلي بـ”أدبي جدة”،

الذي ينظمه النادي الأدبي الثقافي بجدة، بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، تحت عنوان “تحولات الخطاب الأدبي السعودي في الألفية الثالثة.”

حيث شهد حفل الافتتاح كلمة لرئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة، الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، رحب من خلالها برئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان وبالناقد الكبير عبدالله بن محمد الغذامي، قائلاً: في هذه الليلة الربيعية التي تشي بتسانيم ربيع أدبي بدأ يهطل واكفُه بوجودكم هذه اللحظة – نحتفل ونحتفي ونكّرم. فأما احتفالنا فبافتتاح هذا الملتقى الذي يبلغ الليلة عامه السادس عشر وهو يزدان بكم مشاركين ومتفاعلين مع عنوانه ومحاوره،… إنه ملتقى يأخذ فكرته وتميزه – منذ بدأ دورته الأولى – من التركيز على مجال قراءة النص قراءة حفرية نقدية عميقة، يحاول كل دورة من دوراته أن يتحرك في حقل معرفي مهم، يستكشف الإبداع فيه، ويجوس خلال تضاريسه برؤية ناقدة وبصيرة تسائل الأسس والمنطلقاتِ والواقعَ والمآلاتِ

واضاف السلمي قائلاً: النادي وهو يحتفل بهذه الدورة للملتقى يدرك أن جهود النقاد تترى وأن الحركة الإبداعية والخطاب الأدبي لن يتوقف ما دامت مساحات النص (بكل أبعاده) مزدانة بالإبداع، وما دامت وشائج التواصل بين المبدع (لاسيما الشاب) والنقاد قائمة. ولقد اخترنا هذا العام موضوعًا هو الأكثر حضورًا والأجدر دراسة ونقدًا وقراءة ودعمًا، وهو عنوان الملتقى؛ للنظر إليه في ظل متغيرات حضارية واجتماعية وفكرية وبعد أن وضعت حروب التجاذبات الفكرية أوزارها؛ مدركين الآن أن حضور الحوار العلمي المنضبط والرصين بين نحن (بعقل ما قبل 2000 للميلاد) ونحن (بعقول شباب الألفية الجديدة) أصبح كفيلاً بصياغة منتج يخدم ثقافتنا ويثبت أطناب هويتنا ويرفع منزلة مبدعنا، ويبني جسورا مع آخر كنا نراه ونسمعه ونحرّم ملامسته أو نرتعد منه.

واستطرد السلمي بقوله: إن (ملتقى النص) سيظل معلمًا بارزًا في تضاريس مشهدنا الثقافي، يستمد قوته وحضوره ووهجه من حضوركم وتفاعلكم وتجاوبكم وحواراتكم وأبحاثكم فالشكر لكم على الاستجابة، والشكر لأصحاب الفضل في اختيار عنوانه ومحاوره، وأعني أعضاء اللجنة العلمية، كما شكر مدير جمعية الثقاف والفنون محمد آل صبيح، جامعة الأعمال والتكنولوجيا ممثلا في رئيس مجلس أمنائها د. عبدالله دحلان، بوصفها الداعم الأول للملتقى.

وعن الشخصية المكرمة يقول السلمي: لقد نقش الغذامي في أذهاننا حقيقة حضوره، فارتأينا أن نستمع في مستهل ملتقانا إلى شهادات من جايلوه أو نهلوا من معين معارفه عن قرب من الأساتذة والتلاميذ إنه ممن قاد مرحلة تيقّظ حركة النقد التطلعيّة والطليعية في بلادنا من رقادها، وتضخ جفنها الوسنان بأنداء طروحاته ونظرياته فانتعشت في غصون الأدب الذابلة أوراق الإبداع الغضة.

وفي ختام كلمته قدم السلمي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وللأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ولسمو وزير الثقافة الأمير بدر الفرحان، وللمشرف العام على الشؤون الثقافية ولكل العاملين في النادي.

تفاعل الأعمال والتكنولوجيا

كما ألقى رئيس مجلس جامعة الأعمال والتكنولوجيا، الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، كلمة قال فيها: مرحبا بكم في جدة في هذا الملتقى السنوي في رحاب نادي جدة الادبي، ونحن في جامعة نؤمن أيمانا كاملا ان الجامعة اذا لم تلتصق بالمجتمع وحصوصا الاندية الادبيه فإنها لن تقدم خدمة، ولا يوجد مجتمع بلا شعراء أو نقد أو أدب. وانا فخور بالنادي الادبي وما يقدمه بوجود الدكتور عبدالله السلمي وزملائه واستمرارهم في اقامة هذا الملتقى، بدعم من الادباء والزملاء وليس لنا فضل في هذا الدعم، واتمنى تحذو حذونا جميع الجامعات.

تكريم مستحق

وناب الدكتور مرزوق بن تنباك، عن المشاركين والمشاركات، بكلمة قال فيها: إنها ليلة جميلة بجمالكم، وجميل هذا الاستقبال والحفاوة.. وجميلة هذه الليلة بحضور هذه النخبة من المثقفين والأدباء. وباسم المشاركين في الملتقي أشكر نادي جدة الادبي وكل الزملاء القائمين على هذا الملتقى. اما تكريم الناقد عبدالله الغذامي فهو يستحق التقدير من الوطن أجمع.

فيلم وثائقي وشهادت عن الغذامي

عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا عن مسيرة ملتقى النص في دوراته الـ15 الماضية، تلا ذلك ندوة قُدِّمت فيها شهادات حول شخصية الناقد الكبير عبدالله بن محمد الغذامي، أدارها الدكتور أحمد آل مريع وشارك فيها كل من الدكتور على بن تميم والدكتور محمد الهذلق والدكتور محمد الصفراني والدكتورة فوزيه ابو خالد ألقتها عنها الدكتوره فاطمة ألياس والدكتور ابراهيم التركي. ليختتم حفل التدشين بتكريم اللجنة العلمية للملتقى، كما تم منح النادي عضويته الشرفية للدكتور عبدالله الغذامي بالإضافة لتكريم الدكتور عبدالله دحلان.