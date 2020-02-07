بقرار من الشيخ السديس: القرشي عضوا في مجلس رواد الحرم المكي

عادل الزهراني - مكة المكرمة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس قرارًا بتعيين عضو الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة سابقاً سعد بن جميل القرشي في مجلس رواد الحرم المكي الشريف وتعيينه كذلك عضوا في لجنة الخدمات المساندة بالحرم المكي الشريف.

وسأل القرشي الله عز وجل أن يساهم مع أعضاء المجلس في خدمة بيت الله الحرام.