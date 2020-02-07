احدث الأخبار

انطلاق اولى منافسات دوري “رابطة فرق الأحياء بتبوك لكرة القدم 2020”
منطقة تبوك
 عواض القرشي يحصل على درجة الدكتوراة
منطقة مكة المكرمة
 بقرار من الشيخ السديس: القرشي عضوا في مجلس رواد الحرم المكي
منطقة مكة المكرمة
 5 توصيات دونها المشاركون في ملتقى “قراءة النص”
منطقة مكة المكرمة
 أدبي جدة يدشِّنُ قراءة النَّصِ الـ16 ويكرِّم “الغذامي” ويمنحه العضوية الشرفية
منطقة مكة المكرمة
 شاهد.. حريق على مساحة 4500 متر مربع يلتهم مجموعة من المتاجر والموبيليا بنجران
أبرز المواد
 “البيئة” تسجل بؤرة إصابة بإنفلونزا الطيور (H5N8) وتتخلص من 35 ألف طائر في الرياض
أبرز المواد
 رغم إعاقتها البصرية .. مواطنة تبدع في تصميم الأزياء
أبرز المواد
 الربيعة يثمن توجيه خادم الحرمين بتقديم مساعدات للصين لمكافحة كورونا.. ويؤكد: سننسق على وجه السرعة مع الجهات المختصة
أبرز المواد
 إيطاليا تعلن عن ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الصين تفتح تحقيقا في وفاة أول طبيب حذر من كورونا
أبرز المواد
 الصحة العالمية : كورورنا أكثر خطورة على كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة
أبرز المواد
انطلاق اولى منافسات دوري “رابطة فرق الأحياء بتبوك لكرة القدم 2020”

انطلاق اولى منافسات دوري “رابطة فرق الأحياء بتبوك لكرة القدم 2020”

منطقة تبوك
عواض القرشي يحصل على درجة الدكتوراة

عواض القرشي يحصل على درجة الدكتوراة

منطقة مكة المكرمة
بقرار من الشيخ السديس: القرشي عضوا في مجلس رواد الحرم المكي

بقرار من الشيخ السديس: القرشي عضوا في مجلس رواد الحرم المكي

منطقة مكة المكرمة
5 توصيات دونها المشاركون في ملتقى “قراءة النص”

5 توصيات دونها المشاركون في ملتقى “قراءة النص”

منطقة مكة المكرمة

بقرار من الشيخ السديس: القرشي عضوا في مجلس رواد الحرم المكي

بقرار من الشيخ السديس: القرشي عضوا في مجلس رواد الحرم المكي
http://almnatiq.net/?p=829290
عادل الزهراني - مكة المكرمة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس قرارًا بتعيين عضو الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة سابقاً سعد بن جميل القرشي في مجلس رواد الحرم المكي الشريف وتعيينه كذلك عضوا في لجنة الخدمات المساندة بالحرم المكي الشريف.
وسأل القرشي الله عز وجل أن يساهم مع أعضاء المجلس في خدمة بيت الله الحرام.

روابط ذات صلة

عواض القرشي يحصل على درجة الدكتوراة

عواض القرشي يحصل على درجة الدكتوراة
5 توصيات دونها المشاركون في ملتقى “قراءة النص”

5 توصيات دونها المشاركون في ملتقى “قراءة النص”
أدبي جدة يدشِّنُ قراءة النَّصِ الـ16 ويكرِّم “الغذامي” ويمنحه العضوية الشرفية

أدبي جدة يدشِّنُ قراءة النَّصِ الـ16 ويكرِّم “الغذامي” ويمنحه العضوية الشرفية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*