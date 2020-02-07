احدث الأخبار

متسابقو رالي حائل نيسان: المرحلة الثانية وعرة وصعبة وتجاوزناها
منطقة حائل
 انطلاق اولى منافسات دوري “رابطة فرق الأحياء بتبوك لكرة القدم 2020”
منطقة تبوك
 عواض القرشي يحصل على درجة الدكتوراة
منطقة مكة المكرمة
 بقرار من الشيخ السديس: القرشي عضوا في مجلس رواد الحرم المكي
منطقة مكة المكرمة
 5 توصيات دونها المشاركون في ملتقى “قراءة النص”
منطقة مكة المكرمة
 أدبي جدة يدشِّنُ قراءة النَّصِ الـ16 ويكرِّم “الغذامي” ويمنحه العضوية الشرفية
منطقة مكة المكرمة
 شاهد.. حريق على مساحة 4500 متر مربع يلتهم مجموعة من المتاجر والموبيليا بنجران
أبرز المواد
 “البيئة” تسجل بؤرة إصابة بإنفلونزا الطيور (H5N8) وتتخلص من 35 ألف طائر في الرياض
أبرز المواد
 رغم إعاقتها البصرية .. مواطنة تبدع في تصميم الأزياء
أبرز المواد
 الربيعة يثمن توجيه خادم الحرمين بتقديم مساعدات للصين لمكافحة كورونا.. ويؤكد: سننسق على وجه السرعة مع الجهات المختصة
أبرز المواد
 إيطاليا تعلن عن ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الصين تفتح تحقيقا في وفاة أول طبيب حذر من كورونا
أبرز المواد
متسابقو رالي حائل نيسان: المرحلة الثانية وعرة وصعبة وتجاوزناها

متسابقو رالي حائل نيسان: المرحلة الثانية وعرة وصعبة وتجاوزناها

منطقة حائل
انطلاق اولى منافسات دوري “رابطة فرق الأحياء بتبوك لكرة القدم 2020”

انطلاق اولى منافسات دوري “رابطة فرق الأحياء بتبوك لكرة القدم 2020”

منطقة تبوك
عواض القرشي يحصل على درجة الدكتوراة

عواض القرشي يحصل على درجة الدكتوراة

منطقة مكة المكرمة
بقرار من الشيخ السديس: القرشي عضوا في مجلس رواد الحرم المكي

بقرار من الشيخ السديس: القرشي عضوا في مجلس رواد الحرم المكي

منطقة مكة المكرمة

انطلاق اولى منافسات دوري “رابطة فرق الأحياء بتبوك لكرة القدم 2020”

انطلاق اولى منافسات دوري “رابطة فرق الأحياء بتبوك لكرة القدم 2020”
http://almnatiq.net/?p=829292
المناطق- تبوك:

أنطلقت مساء اليوم بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ، أولى منافسات “دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم 2020 ، التي يشارك فيها 20 فريقاً من أحياء مدينة تبوك , تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وتستمر لمدة ثلاثين يوماً.
وبدأت البطولة بحفل خطابي ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة الرابطة محمد بن حمود الشهري رفع من خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين بمنطقة تبوك، وقال : لقد تم تأسيس الرابطة سنة 143‪6هـ بمشاركة 16 فريقاً ، واليوم تشهد هذه الرابطة تطوراً ملموساً بتظافر الجهود للارتقاء بالرياضة والرياضيين بالمنطقة، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة 20 فريقاً تضم أكثر من870 لاعباً.
واضاف : لا شك أن لرجال الأعمال والمسئولين دور فعال بدعمهم لهذه الرابطة لتستمر مسيرتها الرياضية، لتقديم رياضة افضل، لنبدأ اليوم أولى منافساتها التي تأتي تحت رعاية الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، مبيناً إنه منذ تدشين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع, الهوية الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم بالمملكة ومنافسات الموسم الرياضي، والجميع يعمل نحو تحقيق توسيع وتطوير كرة القدم في منطقة تبوك بما يتماشى مع أهداف اتحاد الرياضة للجميع في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع برنامج جودة الحياة وذلك ضمن برامج رؤية المملكة لعام 2030.
يذكر أن أولى مباريات الفرق المشاركة قد جمعت اليوم فريقي الأحلام والليث التي انتهت بتقدم الليث بهدفين مقابل هدف.

روابط ذات صلة

مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك ينظم حملة توعوية للوقاية من “فيروس كورونا الجديد “

مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك ينظم حملة توعوية للوقاية من “فيروس كورونا الجديد “
مدير السجون بمنطقة تبوك يكرم عدداً من منسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

مدير السجون بمنطقة تبوك يكرم عدداً من منسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة
محافظ تيماء يستقبل وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة

محافظ تيماء يستقبل وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*