انطلاق اولى منافسات دوري “رابطة فرق الأحياء بتبوك لكرة القدم 2020”

المناطق- تبوك:

أنطلقت مساء اليوم بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ، أولى منافسات “دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم 2020 ، التي يشارك فيها 20 فريقاً من أحياء مدينة تبوك , تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وتستمر لمدة ثلاثين يوماً.

وبدأت البطولة بحفل خطابي ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة الرابطة محمد بن حمود الشهري رفع من خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين بمنطقة تبوك، وقال : لقد تم تأسيس الرابطة سنة 143‪6هـ بمشاركة 16 فريقاً ، واليوم تشهد هذه الرابطة تطوراً ملموساً بتظافر الجهود للارتقاء بالرياضة والرياضيين بالمنطقة، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة 20 فريقاً تضم أكثر من870 لاعباً.

واضاف : لا شك أن لرجال الأعمال والمسئولين دور فعال بدعمهم لهذه الرابطة لتستمر مسيرتها الرياضية، لتقديم رياضة افضل، لنبدأ اليوم أولى منافساتها التي تأتي تحت رعاية الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، مبيناً إنه منذ تدشين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع, الهوية الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم بالمملكة ومنافسات الموسم الرياضي، والجميع يعمل نحو تحقيق توسيع وتطوير كرة القدم في منطقة تبوك بما يتماشى مع أهداف اتحاد الرياضة للجميع في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع برنامج جودة الحياة وذلك ضمن برامج رؤية المملكة لعام 2030.

يذكر أن أولى مباريات الفرق المشاركة قد جمعت اليوم فريقي الأحلام والليث التي انتهت بتقدم الليث بهدفين مقابل هدف.