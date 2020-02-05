متسابقو رالي حائل نيسان: المرحلة الثانية وعرة وصعبة وتجاوزناها

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أكد عدد من المتسابقين بعد نهاية المرحلة الثانية من رالي حائل نيسان 2020 التي استضافتها “الرديفة” أنها صعبة جدا، ومسافتها طولية 352 كيلومتر، وشهدت عدد من الأعطال الفنية التي تجاوزوها ما عدى المتسابق السعودي يزيد الراجحي الذي فضل الانسحاب من المرحلة بعد تعرضه لعطل كبير في إحدى العجلات.

وأوضح المتسابق السعودي صالح العبدالعالي أن المرحلة الثانية من سباق رالي حائل نيسان الدولي 2020 كانت صعبة جداً وغير متوقعة ، وأضاف : كان هناك تنافس كبير جداً والحمد لله وسعت الفارق بيني وبين التشيكي ميروسلاف لأكثر من 8 دقائق وهو ما سأعمل للمحافظة عليه في الجولة الثالثة، وعن العطل الذي تعرض له زميله يزيد الراجحي قال: يزيد أخ لي وصديق قبل أن يكون منافسا لي بالسباق وعندما شاهدته توقفت مباشرة عنده، لكنه طلب مني وبإصرار عدم التوقف واكمال المرحلة كون التشيكي يبعد كيلومترات بسيطة عني، وواصلت الطريق واشعر بحسرة كون السباق يحمل طابع مختلف عندما يكون يزيد الراجحي منافس لنا فيه، وأضاف: أتمنى أن يواصل الراجحي السباق ويكون مع المشاركين في المرحلة القادمة.

من جانبه، قال التشيكي ميروسلاف: “إن المرحلة الثانية كانت ممتعة بالرغم من وعورة الكثير من نقاطها، وأضاف: “سعيد بكوني وصلت ثانياً في الترتيب العام وسأحاول في مرحلة الغد تقليص الفارق الزمني بيني وبين العبدالعالي.

وقال مطير الشمري أول الواصلين ومتصدر فئة TL1: “مرحلة اليوم من أصعب المراحل في تاريخ سباقات رالي حائل منذ انطلاقته، ولاحظت بالأمس تخوف بعض السائقين من هذه المرحلة لكنني كنت سعيدا، فأنا أحب هذه التضاريس، ودائماً أتميز وأحقق وقتا جيّدا في المراحل الصعبة وهو ما حدث اليوم، مقدما شكره لملاحه هاني الشمري الذي سهّل عليه الطريق من خلال تعليماته وردود فعله السريعة.

من جانبه، أوضح منيف السلماني متسابق فئة TL1 والذي وصل ثالثاً في المرحلة الثانية أنه واجه صعوبات كبيرة في المرحلة منها صعوبة التضاريس التي نقود عليها، وبسبب بعض المشاكل الصحية التي استطعت تجاوزها بسبب وجود ملّاح متمكن معي بالمركبة وهو عبدالسلام النماش الذي اثبت براعته من خلال فك العديد من شفرات بعض المناطق الوعرة بالمرحلة.