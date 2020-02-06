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” الأرصاد ” هطول أمطار رعدية على الباحة

” الأرصاد ” هطول أمطار رعدية على الباحة
http://almnatiq.net/?p=829323
المناطق - الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية.
وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات والحجرة والمندق غامد الزناد وقلوة وبلجرشي والمراكز التابعة لها.
وجدد الدفاع المدني بالباحة تنبيهها للمواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية، التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

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