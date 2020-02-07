احدث الأخبار

كشافة الرياض في برنامج وقائي عن كورونا المستجد “بطبية” جامعة الملك سعود
منطقة الرياض
 ” الأرصاد ” هطول أمطار رعدية على الباحة
منطقة الباحة
 الصحة العالمية: لا علاج لكورونا حتى الآن
أبرز المواد
 مساعدة مدير تعليم الشماليه في زيارة تفقدية لمكتب الشؤون التعليمية برفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 الصحة العالمية: طائرة تقل 24 مريضا ستقلع من صنعاء ضمن الجسر الجوي الذي أنشأه التحالف
أبرز المواد
 استقرار أسعار الذهب
أبرز المواد
 بليلة في خطبة الجمعة: للإحسانِ إلى النَّفسِ وإلى النَّاس عواقبَ حُلوةَ الجَنى، طيَّبة الثَّمر، كريمةَ الأثر
أبرز المواد
 متسابقو رالي حائل نيسان: المرحلة الثانية وعرة وصعبة وتجاوزناها
منطقة حائل
 انطلاق اولى منافسات دوري “رابطة فرق الأحياء بتبوك لكرة القدم 2020”
منطقة تبوك
 عواض القرشي يحصل على درجة الدكتوراة
منطقة مكة المكرمة
 بقرار من الشيخ السديس: القرشي عضوا في مجلس رواد الحرم المكي
منطقة مكة المكرمة
 5 توصيات دونها المشاركون في ملتقى “قراءة النص”
منطقة مكة المكرمة
كشافة الرياض في برنامج وقائي عن كورونا المستجد “بطبية” جامعة الملك سعود

كشافة الرياض في برنامج وقائي عن كورونا المستجد “بطبية” جامعة الملك سعود

منطقة الرياض
” الأرصاد ” هطول أمطار رعدية على الباحة

” الأرصاد ” هطول أمطار رعدية على الباحة

منطقة الباحة
الصحة العالمية: لا علاج لكورونا حتى الآن

الصحة العالمية: لا علاج لكورونا حتى الآن

أبرز المواد
مساعدة مدير تعليم الشماليه في زيارة تفقدية لمكتب الشؤون التعليمية برفحاء

مساعدة مدير تعليم الشماليه في زيارة تفقدية لمكتب الشؤون التعليمية برفحاء

منطقة الحدود الشمالية

كشافة الرياض في برنامج وقائي عن كورونا المستجد “بطبية” جامعة الملك سعود

كشافة الرياض في برنامج وقائي عن كورونا المستجد “بطبية” جامعة الملك سعود
http://almnatiq.net/?p=829326
الرياض - مبارك الدوسري

نظمت جامعة الملك سعود ممثلة بالمدينة الطبية الجامعية ، يوم امس برنامجاً تدريبياً توعوياً عن فيروس كورونا المستجد ، شارك فيه أكثر من ٢٠٠ كشاف يمثلون خمسة وثلاثون وحدة كشفية من مدارس الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

و شدد المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد الهرسي في كلمةٍ القاها في بداية البرنامج على ضرورة الوقاية والتوعية من الفيروسات المستجدة والمعدية ومكافحتها بالطرق الصحية والسليمة، مقدماً شكره و تقديره لكشافة تعليم الرياض على تعاونهم و مشاركتهم الدائمة والفاعلة في كثير من الفعاليات والبرامج التي تقيمها المدينة الطبية الجامعية.

بعد ذلك قدمت ادارة مكافحة العدوى في المدينة الطبية الجامعية عدد من الإرشادات الوقائية ، والطرق الصحيحة في استخدام أدوات التعقيم والحماية.

وفي نهاية البرنامج قدم مشرف النشاط الكشفي بتعليم الرياض سليمان الفايز درعاً تذكارياً لجامعة الملك سعود ممثلة بالمدينة الطبية الجامعية وقدم الفايز شكره لمعالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر على تعاونه  المستمر مع كشافة تعليم الرياض.

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة الرياض يزور محافظة عفيف

سمو أمير منطقة الرياض يزور محافظة عفيف
“عمل الرياض” تنهي معاناة عاملة منزلية مع كفيلها في الرياض

“عمل الرياض” تنهي معاناة عاملة منزلية مع كفيلها في الرياض
عمل الرياض يختتم أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات

عمل الرياض يختتم أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*