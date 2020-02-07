كشافة الرياض في برنامج وقائي عن كورونا المستجد “بطبية” جامعة الملك سعود

الرياض - مبارك الدوسري

نظمت جامعة الملك سعود ممثلة بالمدينة الطبية الجامعية ، يوم امس برنامجاً تدريبياً توعوياً عن فيروس كورونا المستجد ، شارك فيه أكثر من ٢٠٠ كشاف يمثلون خمسة وثلاثون وحدة كشفية من مدارس الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

و شدد المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد الهرسي في كلمةٍ القاها في بداية البرنامج على ضرورة الوقاية والتوعية من الفيروسات المستجدة والمعدية ومكافحتها بالطرق الصحية والسليمة، مقدماً شكره و تقديره لكشافة تعليم الرياض على تعاونهم و مشاركتهم الدائمة والفاعلة في كثير من الفعاليات والبرامج التي تقيمها المدينة الطبية الجامعية.

بعد ذلك قدمت ادارة مكافحة العدوى في المدينة الطبية الجامعية عدد من الإرشادات الوقائية ، والطرق الصحيحة في استخدام أدوات التعقيم والحماية.

وفي نهاية البرنامج قدم مشرف النشاط الكشفي بتعليم الرياض سليمان الفايز درعاً تذكارياً لجامعة الملك سعود ممثلة بالمدينة الطبية الجامعية وقدم الفايز شكره لمعالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر على تعاونه المستمر مع كشافة تعليم الرياض.