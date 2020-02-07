شاهد..عمالة وافدة من جنسية معروفة تقوم بتجفيف السوق من الهيل لرفع أسعاره

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http://almnatiq.net/?p=829332
المناطق - الرياض

كشف الإعلامي ‏‏فيصل العبدالكريم اثناء مداهمة مستودع للمواد الغذائية بحي الشفا جنوب مدينة الرياض أن سبب غلاء اسعار الهيل هو إحتكار تجار من جنسية معينة للهيل بهدف رفع سعره.
وكانت اسعار الهيل الأمريكي قد قفزت خلال الفترة القصيرة الماضية من ١٠٠ ريال للكيلو جرام الواحد إلى ٢٤٠ ريال لدى الموزعين بمزاعم قلة المعروض بينما يظهر في المقطع المرفق مستودع ملئ بالهيل.
وللأسف قد يكون سبب هذا الارتفاع نتيجة ضعف الرقابة والتستر الامر الذي جعل هذه العمالة تستغل احتكار بعض المواد  مثل الهيل وغيره.

 

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