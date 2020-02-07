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المملكة ترد على هجوم أردوغان بـ “متى ستترك الكلام.. متى ستفعل؟”

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المملكة ترد على هجوم أردوغان بـ “متى ستترك الكلام.. متى ستفعل؟”

المملكة ترد على هجوم أردوغان بـ “متى ستترك الكلام.. متى ستفعل؟”
http://almnatiq.net/?p=829336
المناطق - متابعات

نشرت قناة الإخبارية ، تقريرا يرد على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وهجومه، الجمعة الماضية ، منتقدا ما وصفه “صمت” السعودية عن خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، فيما بات يُعرف باسم “صفقة القرن”.

الفيديو نشرته القناة على صفحتها بتويتر، ذكر بمواقف المملكة تجاه الدول العربية، حيث ذكّر بموقف السعودية إبان حرب العام 1956 ضد مصر متضمنا صورا تظهر ، الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك الراحل، فهد بن عبدالعزيز بالزي العسكري لـ”الذود عن أرض الكنانة”.

وتضمن التقرير الذي حمل اسم “تقرير عبدالله الهاجري: أردوغان متى ستترك الكلام.. متى ستفعل؟” مقاطع فيديو عن تقليد أردوغان أوسمة يهودية ويشار إسرائيل بسفارات وقنصليات وتجاريا بغاز وشراكات، لينال أكثر من 5 آلاف تفاعل بعد ساعات على نشره.

 

وكان أردوغان قد قال في تصريحات، الجمعة الماضية ، مهاجما السعودية بالقول “أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟.. القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك يقع على عاتق العالم بأسره”.

وربط اردوغان بين القدس ومكة، قائلا: “لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غداً من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر”.

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