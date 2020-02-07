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مدير الدفاع المدني يفجر مفاجأة بخصوص حريق محطة قطار الحرمين

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مدير الدفاع المدني يفجر مفاجأة بخصوص حريق محطة قطار الحرمين

مدير الدفاع المدني يفجر مفاجأة بخصوص حريق محطة قطار الحرمين
http://almnatiq.net/?p=829346
المناطق - متابعات

فجر الفريق سليمان العمرو مدير عام الدفاع المدني مفاجأة مدوية حول ظروف وملابسات الحريق الذي تعرضت له محطة قطار الحرمين مطلع صفر الماضي، وقال: إن الشركة التي قامت ببناء أسقف المحطة قدمت بيانات للمديرية تؤكد أن الأسطح مقاومة للحريق وأنها تجاوزت الفحوصات، وهو الأمر الذي اتضح عدم صحته لاحقًا بنشوب الحريق الضخم في المحطة، وبين أن أنظمة الإطفاء الداخلية للمحطة إضافة لجهود الدفاع المدني جعلت نسبة تضرر المحطة جراء الحريق بين 20% و30% ، مشيرًا إلى أن جميع ملابسات الحادث قيد التحقيق.

جاءت تصريحات العمرو خلال ملتقى مديري الدفاع المدني 2020 في (الذكاء الاصطناعي والابتكارات والتجارب الميدانية) بالدمام، ردًا على سؤال بخصوص منح الدفاع المدني ترخيص سلامة للمحطة.

وكانت الجهات المختصة قد أصدرت أوامر بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع الحريق في محطة «قطار الحرمين»، في مدينة جدة، بعد إزالة آثار الحريق في المحطة، حيث تم تجهيز مسار جديد للقطار للعبور إلى مكة المكرمة، واستكمال رحلاته اليومية، وقام القائمون على العمل برفع مخلفات الحريق، وبدء عمليات الإصلاح سواء كان بإزالة أجزاء من مبنى المحطة، أو إصلاح أجزاء من الهياكل التي تعرضت للحريق بشكل جذري وشملت الأعمال تأسيس الخط الحديدي لتثبيت مسار القطار خارج المحطة واستئناف الرحلات من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. نقلا عن المدينة

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