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الأمير فيصل بن بندر يفتتح كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي

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الأمير فيصل بن بندر يفتتح كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي

الأمير فيصل بن بندر يفتتح كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي
http://almnatiq.net/?p=829349
المناطق - الرياض
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس, كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي, ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى الكلية , معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.
وقام الأمير فيصل بن بندر بجولة على المبنى، ثم توجه سموه إلى قاعة الاحتفالات بالكلية لحضور الحفل المقام لتدشين المبنى, حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم كلمة تضمنت إيجازاً عن مشروع الكلية التي تستوعب ألف طالب وجرى تجهيزها بجميع التجهيزات التعليمية لاستيعاب طلاب العلوم الطبية والصيدلة والطب.
بعد ذلك قُدم عرض مرئي, ثم تفضل سمو أمير منطقة الرياض بتدشين مبنى الكلية، وجرى التقاط الصور التذكارية مع طلاب الكلية, حيث بارك سموه لطلاب الكلية على هذا الصرح التعليمي, متمنيًا التوفيق لأبنائه الطلاب.
وقدم سمو أمير منطقة الرياض شكره وتقديره لمدير الجامعة ومنسوبيها على جهودهم في إنجاز مشاريع الجامعة.

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