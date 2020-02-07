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الوحدة يضرب أبها.. ويقفز إلى الرابع

الوحدة يضرب أبها.. ويقفز إلى الرابع
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المناطق - متابعات

ألحق فريق الوحدة الأول لكرة القدم، الهزيمة الرابعة على التوالي بمضيفه أبها، بعدما كسبه بأربعة أهداف مقابل هدف، في مواجهة جمعتهما، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقفزت نتيجة المباراة بالوحدة إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما بقي أبها عند نقاطه الـ23 في المركز التاسع.
تناوب على تسجيل أهداف الوحدة الأسترالي كريج جودوين 14 و46، والمالي يوسف نياكاتي 25 و61، بينما سجل هدف أبها الحارس عبدالله الجدعاني بالخطأ في مرماه 44.
وبادر الضيوف بافتتاح التسجيل من تسديدة يسارية للأسترالي كريج جودوين فشلت معها محاولات المغربي علي محمدي لتسكن الشباك عند الدقيقة 14.
وألغى البرتغالي أنتونيو نوبري حكم المباراة هدفين في غضون دقيقتين للوحدة وأبها على التوالي بداعي التسلل، قبل أن يعود المالي يوسف نياكاتي ويضاعف النتيجة لفريقه الوحدة بهدف صحيح هذه المرة عند الدقيقة 25.
وتراجع حكم المباراة عن ركلة جزاء احتسبها لصالح أبها بعد أن استعان بتقنية الـVAR، قبل أن يقع الحارس عبدالله الجدعاني حارس مرمى الوحدة بعدها بـ4 دقائق في خطأ فادح، بإدخال الكرة في شباكه، مهدياً أبها هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف لأصحاب الأرض.
ومع بداية انطلاقة الشوط الثاني، سجل الأسترالي جودوين هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه مستفيداً من كرة ارتدت من حارس المرمى عند الدقيقة 46، وواصل لاعبو الوحدة تفوقهم ليسجل نياكاتي هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عند الدقيقة 61.
هذا، ويستضيف الوحدة نظيره الأهلي الجمعة المقبل، بينما يحل أبها ضيفاً على الرائد السبت 15 فبراير الجاري ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري.

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