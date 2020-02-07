صالح العبدالعالي يٌحافظ على صدارة الترتيب العام في رالي حائل نيسّان الدولي

واصل السائق السعودي صالح العبدالعالي وملّاحه النرويجي أولي فلون تصدّرُهما للترتيب العام المُؤقَّت للنُسخة الـ 15 من رالي حائل نيسان الدولي، وذلك مع انتهاء المرحلة الخاصَّة الثالثة (أم القلبان) وطولها 254 كيلومتر، التي أُقيمت يوم الجُمعة.

وشهدت المرحلة عودة السائق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي برفقة ملّاحه الإيرلندي مايكل أورر إلى المُنافسات بعد تعرُّضه لعُطلٍ في إحدى عجلات السيارة يوم أمس، وحقق الراجحي أسرع توقيتٍ في المرحلة، في حين أنهى صالح العابدالعالي المرحلة سابعًا، لكنه حافظ على صدارته للترتيب العام المُؤقَّت أمام أقرب مُنافسيه السائق التشيكي ميروسلاف زابلاتال وملّاحه السلوفاكي مارِك سيكورا.

وسجَّل السائق السعودي خالد الفريحي مع ملّاحه الفرنسي سيباستيان ديلاونيه ثاني أسرع توقيت، وأنهى مُطير الشمَّري ثالثًا، وحافظ على مركز الثالث في الترتيب العام.

انتزع السائق السعودي فهد المشنَّا الشمَّري المركز الرابع من مُواطنه صالح السيف، ولكن عزَّز الأخير صدارته لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تي 3” النموذجية، وعانى مُنيف السلماني من انثقاب في أحد إطارات سيارته نيسّان، وأنهى مرحلة “أم القلبان” سادسًا. كما عانى عبداللـه الشقاوي من انثقاب في أحد الإطارات ولكنه أنهى المرحلة سابعا.

وحافظ السائق السعودي خالد الهمزاني على صدارته لفئة “تي 2” لسيارات الإنتاج التجاري المُتسلسل، ويتصدَّر خليل التويجري فئة “تي 4” للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجارب المُتسلسل.

البلوشي والعُمر في صدارة الدرّاجات

وواصل الدرّاجان الإماراتيان الأخوان سُلطان ومُحمَّد البلوشي المُنافسة بينهما على لقب فئة الدرّاجات النارية، وسجَّل مُحمَّد أسرع توقيت في المرحلة الثالثة ووسَّع صدارته في الترتيب العام المُؤقت لفئته من ثلاث ثواني إلى 3:06 دقائق، ويحتل الدرّاج السعودي أحمد الناصر المركز الثالث خلفهما، ولكن بفارقٍ كبير. وتعرَّض الدرّاج السعودي أنس الرهيني لتأخيرٍ كبير أدى لخسارته المركز الثالث في الترتيب العام.

وسجَّل رياض العُريفان أسرع توقيت في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “اكواد”، مُقلِّصًا الفارق بينه وبين مُواطنه سُفيان العـُمـَر في صدارة الترتيب العام المُؤقت إلى 13 ثانية فقط، وذلك قبل التوجه لخوض المرحلة الخاصة الأخيرة يوم غدٍ. ويحتل الدرّاجان عبدالعزيز الشيبان وسُلطان المسعود المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ويخوض المُشاركون يوم غدٍ (السبت)، الثامن من شباط (فبراير)، المرحلة الخاصَّة الرابعة الأخيرة (الغزالة) وطولها 181 كيلومتر، وتُقام النُسخة الـ 15 من رالي حائل نيسّان بتنظيمٍ من هيئة تطوير منطقة حائل وتعاونٍ المنظم الفني للرالي الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية وتعاون الهيئة العامة للرياضة، وتحت رعايةٍ كريمةٍ من صاحب السُمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير حائل، رئيس هيئة تطوير المنطقة الذي سيتوج الفائز بالنسخة 15 من رالي حائل نيسان 2020 ليلة يوم (السبت) في منتزه المغواة بحضور نائب أمير منطقة حائل صاحب السُمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

رالي حائل نيسّان الدولي – الترتيب العام المُؤقَّت فئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الثالثة – ترتيب غير رسمي:

السائق والملّاح المركبة التوقيت

01- صالح العبدالعالي (السعودية)/ أول فلون (النرويج) – همَّر – 10:10:16 ساعات

02- ميروسلاف زابلاتال (تشيكيا)/ مارِك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد “أف 150 إيفو” – 10:23:08 ساعات

03- مُطير الشمري (السعودية)/ هانس الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 10:37:00 ساعات

04- المشنَّا الشمَّري (السعودية)/ مازن الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 10:40:12 ساعات

05- صالح السيف (السعودية)/ ياسر الشمَّري (السعودية) – “كان – أم” (“تي 3”) – 10:40:33 ساعات

06- مُنيف السلماني (السعودية)/ عبدالسلام النمّاش (السعودية)- نيسّان – 10:52:02 ساعات

07- عبداللـه الشقاوي (السعودية)/ وليد الشقاوي (السعودية) – نيسّان – 11:09:38 ساعة

08- سامي الشمَّري (السعودية)/ عبداللـه الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 11:12:52 ساعة

09- خليل التويجري (السعودية)/ مُحمَّد العبدالعالي (السعودية) – “كان – أم” (“تي 4”) – 11:12:58 ساعة

10- فهد النعيم (السعودية)/ عبداللـه النعيم (السعودية) – ياماها (“تي 4”) – 11:14:48 ساعة

رالي حائل نيسّان الدولي – الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الدرَّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الثالثة – ترتيب غير رسمي:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- مُحمَّد البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 9:28:06 ساعات

02- سُلطان البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 9:31:12 ساعات

03- أحمد الناصر (السعودية) – “كاي تي أم” – 10:07:24 ساعة

04- راشد علي حسن (الإمارات) – هوندا – 11:26:30 ساعة

05- فواز الطعيمي (السعودية) – ياماها – 12:49:11 ساعة

رالي حائل نيسّان الدولي – الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الدرَّاجات النارية رُباعية العجلات بعد المرحلة الخاصة الثالثة – ترتيب غير رسمي:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- سُفيان العـُمـَر (السعودية) – ياماها – 9:29:1 ساعات

02- رياض العُريفان (السعودية) – ياماها –9:29:34 ساعات

03- عبدالعزيز الشيبان (السعودية) – ياماها – 10:32:21 ساعات

04- سُلطان المسعود (السعودية) – ياماها – 10:34:05 ساعات

05- أحمد الحربي (السعودية) – ياماها – 10:36:43 ساعات

06- فيصل العُريفان (السعودية) – ياماها – 11:08:11 ساعة

رالي حائل نيسّان الدولي – الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الشاحنات بعد المرحلة الخاصة الثالثة – ترتيب غير رسمي:

السائق والملّاح والمُساعد المركبة التوقيت

01- إبراهيم المُهنَّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس يونيموغ