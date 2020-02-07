جامعة الملك سعود تكرّم طلاب وطالبات التدريب الصيفي الخارجي بكلية العلوم لصيف 2019م

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نظمت جامعة الملك سعود ممثلة بكلية العلوم, حفل تكريم للطلاب والطالبات المشاركين في برنامج التدريب الصيفي الخارجي لصيف 2019م, بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي, وذلك في قاعة التشريفات بالكلية.

وبدأ الحفل بعرض موجز للطلاب والطالبات الذين أتموا التدريب الصيفي، شرحوا فيه خطط البحث العلمي التي تعلموها وطريقة عمل بعض التجارب العلمية مع تفسير النتائج التي حصلوا عليها، معبرين عن امتنناهم للكلية وللجامعة على منحهم هذه الفرصة التي أكسبتهم الكثير من المهارات خلال فترة التدريب.

بعد ذلك ألقى وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي كلمة قدم فيها شكره لكلية العلوم ولطلاب وطالبات الكلية على ما يقدمونه من إنجازات ملموسة في مجال التدريب والأبحاث العلمية.

بدوره ثمن عميد كلية العلوم الدكتور ناصر الداغري دعم وحرص وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية ومتابعته وتشجيعه لكل ما يسهم في خدمة الطلاب والطالبات وتذليل كل العقبات في سبيل إنجاح مثل هذه البرامج التدريبية.

و في ختام الحفل كرّم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية وعميد كلية العلوم المشاركين في التدريب الصيفي الخارجي لصيف 2019م.

يذكر أن طلاب وطالبات الكلية تدرابوا في عدد من الجامعات العاليمة والمراكز البحثية في المملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وماليزيا.