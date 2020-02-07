احدث الأخبار

عمل الرياض يضبط 227 مخالفة لمنشآت تجارية في 15 مدينة ومحافظة
منطقة الرياض
 ووهان.. إجراءات جديدة في المدينة الموبوءة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 جامعة الملك سعود تكرّم طلاب وطالبات التدريب الصيفي الخارجي بكلية العلوم لصيف 2019م
منطقة الرياض
 رئيس المكسيك يبيع طائرة الرئاسة “بأغرب طريقة” لدعم المستشفيات
أبرز المواد
 وفاة نجم النصر السابق محمد سعد العبدلي
أبرز المواد
 وزير التعليم يفتتح أعمال لقاء قيادات الجامعات بجامعة الأميرة نورة غداً
أبرز المواد
 صالح العبدالعالي يٌحافظ على صدارة الترتيب العام في رالي حائل نيسّان الدولي
منطقة حائل
 خوفا من “نشر الإباحية” .. إيران تزيل دمى الملابس من محال طهران
أبرز المواد
 الوحدة يضرب أبها.. ويقفز إلى الرابع
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يفتتح كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي
أبرز المواد
 المملكة ترد على هجوم أردوغان بـ “متى ستترك الكلام.. متى ستفعل؟”
أبرز المواد
 شاهد..عمالة وافدة من جنسية معروفة تقوم بتجفيف السوق من الهيل لرفع أسعاره
أبرز المواد
عمل الرياض يضبط 227 مخالفة لمنشآت تجارية في 15 مدينة ومحافظة

عمل الرياض يضبط 227 مخالفة لمنشآت تجارية في 15 مدينة ومحافظة

منطقة الرياض
ووهان.. إجراءات جديدة في المدينة الموبوءة بـ”كورونا”

ووهان.. إجراءات جديدة في المدينة الموبوءة بـ”كورونا”

أبرز المواد
جامعة الملك سعود تكرّم طلاب وطالبات التدريب الصيفي الخارجي بكلية العلوم لصيف 2019م

جامعة الملك سعود تكرّم طلاب وطالبات التدريب الصيفي الخارجي بكلية العلوم لصيف 2019م

منطقة الرياض
رئيس المكسيك يبيع طائرة الرئاسة “بأغرب طريقة” لدعم المستشفيات

رئيس المكسيك يبيع طائرة الرئاسة “بأغرب طريقة” لدعم المستشفيات

أبرز المواد

عمل الرياض يضبط 227 مخالفة لمنشآت تجارية في 15 مدينة ومحافظة

عمل الرياض يضبط 227 مخالفة لمنشآت تجارية في 15 مدينة ومحافظة
http://almnatiq.net/?p=829394
المناطق - الرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت هذه الحملات :الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير ، أسفرت عن ضبط 227 مخالفة خلال أسبوع .

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد بلغت “1829”زيارة تفتيشية.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

روابط ذات صلة

جامعة الملك سعود تكرّم طلاب وطالبات التدريب الصيفي الخارجي بكلية العلوم لصيف 2019م

جامعة الملك سعود تكرّم طلاب وطالبات التدريب الصيفي الخارجي بكلية العلوم لصيف 2019م
الأمير فيصل بن بندر يفتتح كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي

الأمير فيصل بن بندر يفتتح كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي
شاهد..عمالة وافدة من جنسية معروفة تقوم بتجفيف السوق من الهيل لرفع أسعاره

شاهد..عمالة وافدة من جنسية معروفة تقوم بتجفيف السوق من الهيل لرفع أسعاره

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*