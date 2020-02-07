الحزم يظفر بنقاط الفيحاء في لقاء الأهداف الستة

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حقق الحزم فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الفيحاء بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما الجمعة لحساب الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح أصحاب الأرض النتيجة مبكرًا عن طريق كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف الحزم تقدمه بضربتي رأس عن طريق كل من جوناثان كافو وفاقنر أليماو في الدقيقتين 24 و34 .

وقلص حمد الجهيم النتيجة للفيحاء من ضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول بـ 6 دقائق.

ومع مطلع الشوط الثاني أضاف الحزم هدفه الرابع في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه إدريس فتوحي بتسديدة من داخل المنطقة، قبل أن يرد الفيحاء بهدف ثانٍ في الدقيقة 65 بتوقيع صامويل أوسو الذي سدد كرة أرضية من خارج المنطقة سكنت الشباك.

وبتلك النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر فيما توقف رصيد الفيحاء عند 21 نقطة في المركز العاشر.