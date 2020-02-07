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استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

http://almnatiq.net/?p=829402
المناطق - وكالات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأعلنت الوزارة في بيان ”استشهاد الفتى محمد سلمان طعمة الحداد(17 عاما) برصاصة حي اخترقت قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل“.

وأظهرت لقطات فيديو شبانا وهم يحملون الحداد بعد إصابته ويركضون به نحو سيارة نقلته إلى المستشفى.

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود ”حددوا فلسطينيا ألقى عليهم قنبلة مولوتوف وردوا بإطلاق النار لإبعاد التهديد“.

وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات محدودة بين الشبان والقوات الإسرائيلية منذ إعلان الرئيس الامريكي عن صفقة القرن الشهر الماضي.

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