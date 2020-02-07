عملية جراحية ناجحة في الخرج لطفل يبلغ من العمر “12يوماً”

المناطق-اشرف العصيمي

تمكن مستشفى الولادة والاطفال بمحافظة الخرج من إجراء عملية جراحية ناجحة ولله الحمد لطفل خديج يبلغ من العمر 12 يوماً ويزن 1200جرام.

وقد اجريت العملية للطفل بعد معاناته من إنتفاخ في البطن وإلتهاب الغشاء المساريقي نتيجة تهرء وثقب بالأمعاء الدقيقة.

من جانبه أوضح مدير المستشفى الأستاذ عايض بن حمود العصيمي أن العملية كانت بإشراف الدكتور الإستشاري

أكرم الجبوري.

وبين أن الطفل بعد العملية نقل الي العناية المركزة لحديثي الولادة، ووضعه العام مستقر وفي تحسن.

وأضاف أن الخدمات الطبية في المستشفى بشكل خاص وفي المجال الطبي في المملكة العربية السعودية بشكل عام في تطور وإنجازات طبية وتوافق رؤية المملكة 2030 مقدماً شكره للقيادة الرشيدة ولمعالي وزير الصحة ولمدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض على ما وفر من إمكانيات وكوادر طبية .